Українець Фельфнер метнув спис за 80 метрів та здобув бронзу на міжнародному турнірі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українець оновив свій найкращий результат сезону

Чинний чемпіон Європи серед молоді з метання списа Артур Фельфнер розпочав міжнародний літній сезон-2026 успішним виступом на турнірі у чеській Празі. Про це повідомляє «Главком».

Український метальник списа Артур Фельфнер відкрив літній сезон у травні перемогою на національному чемпіонаті з результатом 76.88 метра. Наступним стартом Артура став міжнародний турнір в Чехії – Меморіал Йозефа Ододіла.

Вже у першій спробі Фельфнер оновив свій найкращий результат сезону – 79.37 метра. А вже у третій спробі він перевершив його – 80.27 метра. Українець вперше в сезоні 2026 метнув за 80 метрів. У підсумку Фельфнер завершив змагання в топ-3.

Меморіал Йозефа Ододіла. Метання списа. Чоловіки

Доу Сміт (ПАР) – 83.09 метра Мартін Конечний (Чехія) – 81.12 м Артур Фельфнер (Україна) – 80.27 м

Для Артура Фельфнера цей старт став першим міжнародним у літньому сезоні та четвертим у поточному році. Раніше він виграв зимовий Кубок України з метань, де показав свій минулий найкращий результат сезону – 78.55 м.

Минулого сезону Фельфнер став другим на командному чемпіонаті Європи в Мадриді (80.54 м), захистив титул чемпіона Європи серед молоді (81.14 м), втретє виграв дорослий чемпіонат України (80.70 м), а також представляв Україну на чемпіонаті світу в Токіо, де зупинився на стадії кваліфікації (76.13 м).

Особистим рекордом Фельфнера залишається 84.32 м з червня 2022 року, що є чинним рекордом України серед юніорів.

Нагадаємо, чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому в Україні така сильна школа стрибків у висоту.