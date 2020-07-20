У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)

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Володимир Лозинський хворів на цукровий діабет Світлина - Главком

«Сталевого» оборонця не стало на 66-му році життя

У понеділок, 20 липня, в Києві прощалися зі знаменитим футболістом київського «Динамо» Володимиром Лозинським, якого не стало 17 липня на 66-му році життя у наслідок ускладнень від цукрового діабету.

Церемонія прощання відбулася у Венеціанському дворику Національного спортивного комплексу «Олімпійський», стадіону, на якому Лозинський виступав у складі киян з 1975-го по 1984-й роки, став з командою триразовим чемпіоном і дворазовим володарем Кубка СССР. У 1980-1981 роках Володимир встановив унікальний рекорд – відіграв за «біло-синіх» 45 матчів поспіль без замін.

Попрощатися з Лозинським прийшло кілька сотень людей – в основному колишніх і нинішніх футболістів, тренерів, функціонерів і вболівальників, а також рідних покійного. Поміж учасників траурної церемонії можна було помітити динамівців різних поколінь, починаючи від найстарших – Анатолія Сучкова, Андрія Біби, Миколи Пінчука, продовжуючи Володимиром Мунтяном, Володимиром Веремеєвим, Володимиром Безсоновим, Олегом Саленком, Сергієм Шматоваленком, Сергієм Коноваловим і закінчуючи Владиславом Ващуком, Володимиром Єзерським, Віталієм Самойловим, Василем Кардашем, котрі з футболу пішли відносно нещодавно. Попрощатися з динамівською легендою прийшли й власник клубу Ігор Суркіс, а також його брат, народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс.

Поховали Володимира Лозинського на Байковому цвинтарі, на Алеї героїв, неподалік від тренера Валерія Лобановського. Могила Лозинського знаходиться поряд з останнім місцем спочинку іншого видатного динамівця Віктора Матвієнка.

Нагадаємо, що двома тижнями раніше помер володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА в складі «Динамо» Володимир Трошкін, котрий грав за киян на позиції правого оборонця якраз до Лозинського.