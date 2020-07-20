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    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)

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    Володимир Лозинський хворів на цукровий діабет - У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    Володимир Лозинський хворів на цукровий діабет
    Світлина - Главком

    «Сталевого» оборонця не стало на 66-му році життя

    У понеділок, 20 липня, в Києві прощалися зі знаменитим футболістом київського «Динамо» Володимиром Лозинським, якого не стало 17 липня на 66-му році життя у наслідок ускладнень від цукрового діабету.

    Церемонія прощання відбулася у Венеціанському дворику Національного спортивного комплексу «Олімпійський», стадіону, на якому Лозинський виступав у складі киян з 1975-го по 1984-й роки, став з командою триразовим чемпіоном і дворазовим володарем Кубка СССР. У 1980-1981 роках Володимир встановив унікальний рекорд – відіграв за «біло-синіх» 45 матчів поспіль без замін.

    Попрощатися з Лозинським прийшло кілька сотень людей – в основному колишніх і нинішніх футболістів, тренерів, функціонерів і вболівальників, а також рідних покійного. Поміж учасників траурної церемонії можна було помітити динамівців різних поколінь, починаючи від найстарших – Анатолія Сучкова, Андрія Біби, Миколи Пінчука, продовжуючи Володимиром Мунтяном, Володимиром Веремеєвим, Володимиром Безсоновим, Олегом Саленком, Сергієм Шматоваленком, Сергієм Коноваловим  і закінчуючи Владиславом Ващуком, Володимиром Єзерським, Віталієм Самойловим, Василем Кардашем, котрі з футболу пішли відносно нещодавно. Попрощатися з динамівською легендою прийшли й власник клубу Ігор Суркіс, а також його брат, народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс.

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    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    У Києві провели в останню путь футболіста «Динамо» Володимира Лозинського (фото)
    Світлини - Главком

    Поховали Володимира Лозинського на Байковому цвинтарі, на Алеї героїв, неподалік від тренера Валерія Лобановського. Могила Лозинського знаходиться поряд з останнім місцем спочинку іншого видатного динамівця Віктора Матвієнка.

    Нагадаємо, що двома тижнями раніше помер володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА в складі «Динамо» Володимир Трошкін, котрий грав за киян на позиції правого оборонця якраз до Лозинського.

     Читайте також: Пішов з життя ексгравець київського «Динамо»
    Григорій Суркіс смерть ФК «Динамо» Ігор Суркіс Владислав Ващук Володимир Безсонов Василь Кардаш Андрій Біба Володимир Мунтян Сергій Шматоваленко Віктор Матвієнко Олег Саленко Володимир Веремеєв Володимир Лозинський Анатолій Сучков Микола Пінчук Сергій Коновалов Володимир Єзерський Віталій Самойлов
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