Не стало видатного норвезького біатлоніста Ганевольда



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Гальвард Ганевольд виграв три Олімпіади і п'ять золотих нагород чемпіонатів світу Аftenposten

Триразовий олімпійський чемпіон прожив 49 років

Легендарний норвезький біатлоніст Гальвард Ганевольд помер в своєму будинку, в рідному місті Аскер, у 49-річному віці. Про це повідомляє Nettavisen. Причини смерті біатлоніста не називаються.

Ганевольд почав займатися біатлоном в досить пізньому віці – в 15 років. Однак уже в сезоні-1991/1992 він дебютував на професійному рівні. Норвежець є триразовим олімпійським чемпіоном: він перемагав на Іграх-1998 у Наґано (Японія) в індивідуальній гонці, через чотири роки норвежець став учасником переможної естафети в Солт-Лейк-Сіті (США), на Олімпіаді-2010 у Ванкувері (Канада) він знову переміг у складі естафетної четвірки.

На його рахунку також дві срібні та одна бронзова медаль Ігор і п'ять перемог на чемпіонатах світу. Ганевольд завершив кар'єру в 2010 році у 40-річному віці.

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