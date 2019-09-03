Не стало видатного норвезького біатлоніста Ганевольда
Триразовий олімпійський чемпіон прожив 49 років
Легендарний норвезький біатлоніст Гальвард Ганевольд помер в своєму будинку, в рідному місті Аскер, у 49-річному віці. Про це повідомляє Nettavisen. Причини смерті біатлоніста не називаються.
Ганевольд почав займатися біатлоном в досить пізньому віці – в 15 років. Однак уже в сезоні-1991/1992 він дебютував на професійному рівні. Норвежець є триразовим олімпійським чемпіоном: він перемагав на Іграх-1998 у Наґано (Японія) в індивідуальній гонці, через чотири роки норвежець став учасником переможної естафети в Солт-Лейк-Сіті (США), на Олімпіаді-2010 у Ванкувері (Канада) він знову переміг у складі естафетної четвірки.
На його рахунку також дві срібні та одна бронзова медаль Ігор і п'ять перемог на чемпіонатах світу. Ганевольд завершив кар'єру в 2010 році у 40-річному віці.