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Неонацисти з «Русича» зраділи смерті віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Саркісяна

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Неонацисти з «Русича» зраділи смерті віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Саркісяна
Саркісян відомий тим, що постачав «тітушок» на майдан у столицю під час Революції гідності

Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями

У неонацистському російському збройному формуванні «Русич» позитивно сприйняли інформацію про ліквідацію колаборанта та віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Армена Саркісяна.

«Насправді, Батьківщина від одного бандита, який здох, нічого не втратить. Ця етнічна мафія з містечковим акцентом не створює країні нічого, крім проблем. Загалом кримінальні елементи (блатні, «смотрящі» та інша падаль) у нормальному суспільстві існувати не повинні», – зазначається у телеграм-каналі «Русича».

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян.

Російські ЗМІ зазначають, що він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

За попередніми даними, відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Одразу загинув, нібито, його охоронець. Однак тепер повідомляється про загибель і самого Саркісяна.

Хто такий Армен Саркісян?

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині. Він входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Він відомий тим, що постачав «тітушок» на майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Неонацисти з «Русича» зраділи смерті віцепрезидента федерації боксу «ДНР» Саркісяна фото 1
фото: ТАСС

Тісно співпрацюючи з ФСБ, Саркісян після повномасштабного вторгнення РФ отримав нове завдання від росіян – створити нове збройне формування для війни проти України. Він очолив бойове угруповання під назвою «окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ», основу якого склали рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Крім цього, Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій. Також він є так званим віцепрезидентом федерації боксу «ДНР».

У грудні 2024 року Саркісян отримав підозру за матеріалами СБУ і Нацполіції за декількома статтями ККУ:

  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Вже відомо про постраждалих та загиблого, про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські медіа.

Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого. Ймовірно, загиблим є один із мешканців ЖК, який зайшов у під'їзд з охоронцями. Консьєрж будинку стверджує, що «раніше бачив цю людину по телевізору», однак наразі це не підтверджено.

Теги: бокс війна «ДНР» бойовики на Донбасі

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