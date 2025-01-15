Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації

Для відстрочки, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти

Витяги надаються у строк до 10 робочих днів

Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Уряд за ініціативи МВС.

Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Для отримання Витягу необхідно подати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин):

запит на отримання витягу (запит подається в довільній формі з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження особи, стосовно якої робиться запит; ступеню рідства з особою; поштову чи електронну адресу, куди необхідно відправити витяг);

копію документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з особою, стосовно якої робиться запит.

Запит про отримання Витягу з Єдиного реєстру осіб, безвісно зниклих за особистих обставин, можуть подати:

особи, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, місце перебування яких встановлено;

родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а саме, близькими родичами та членами сім’ї особи.

Витяги надаються у строк до 10 робочих днів. У випадках, коли підготовка Витягу потребує додаткової перевірки інформації, запити розглядаються у строк до 30 календарних днів.

Нагадаємо, що 15 січня слідчі Південної Кореї увійшли до президентської резиденції, щоб затримати президента Юн Сук Йоля, якому оголосили імпічмент. Після тривалого протистояння в резиденції президента, цього разу слідчі змогли доставити Юна Сук Йоля в Бюро розслідувань корупції.