Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Інформація про постраждалих наразі не надходила

Уламки дронів пошкодили приватні будинки на Київщині

У ніч проти 11 січня російські терористи атакували Київщину ворожими безпілотниками. Нацполіція області показала наслідки атаки.

Станом на 8:30 в одному з районів області пошкоджено два приватних будинки, паркан та два господарські приміщення.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.