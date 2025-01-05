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Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року
Ситуація на фронті 5 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Стариці. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка та Малі Проходи.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Загризового та Петропавлівки. Дві атаки противника тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів у районах Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу. Наші воїни зупинили всі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог проводив 11 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби ворог 40 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки. Наші підрозділи відбили 39 атак, одне боєзіткнення триває дотепер. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку 4 січня складають 365 осіб вбитими та пораненими. До того ж знищено одну бойову броньовану машину та один автомобіль, пошкоджено чотири автомобілі та два мотоцикли.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог 16 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового, Костянтинопольського та Дачного, де українські захисники відбили 11 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Авіаудару КАБами зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль. Втрати ворога на цьому напрямку з початку минулої доби склали 125 окупантів вбитими та пораненими. До того ж знищено дві бойові машини піхоти, два автомобілі, два мотоцикли та одну гармату.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 8

На Времівському напрямку

Наші війська відбили 15 атак противника поблизу Дачного та Янтарного, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав авіаційного удару по Темирівці, Розливу, Іскрі та Бурлацькому, скинувши 11 керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоданилівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби здійснив два невдалі штурми позицій українських воїнів у районах островів Забич та Козацький.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів 19 керованими бомбами та здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року фото 12
мапа: deepstate

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках

Противник активних дій не проводив.

Учора за професійну бойову роботу було відзначено воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб фронт війна ЗСУ

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