Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 35269 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 січня втратила

  • особового складу – близько 833000 (+1380) осіб,
  • танків – 9876 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 20573 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22366 (+27) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23399 (+72),
  • крилаті ракети – 3053 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
  • спеціальна техніка – 3718 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 28 січня
Втрати окупантів станом на ранок 28 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 січня

  • У Чорному морі два ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 28 січня
Активність флоту окупантів станом на 28 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1070-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна Чорне море Азовське море флот втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 21 січня
Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW
22 сiчня, 05:32
РЛС 92Н6 та пускова ЗРК С-400
Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію комплексу С-400
17 сiчня, 09:52
27 росіян на Курщині добровільно склали зброю
Десантники взяли у полон на Курщині 27 росіян (відео)
16 сiчня, 12:27
Едуард Сеновоз – уродженець Балаклії на Харківщині. До окупаційної діяльності був генеральним директором компанії «Смоленская АЭС-Сервис», яка входить до структури «Росатома»
Призначений окупантами мер Енергодару йде з посади на прохання «Росатому»
15 сiчня, 15:26
Зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо
Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських
14 сiчня, 07:01
Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі
Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації 
8 сiчня, 18:59
У Покровську все ще працюють декілька крамничок і аптек
У Покровську залишаються понад 7 тисяч цивільних, евакуація сповільнилася
6 сiчня, 22:18
Мазут на російських пляжах після аварії танкерів у Керченській протоці
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
6 сiчня, 08:00
Головні новини ночі проти 28 січня
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56

Події в Україні

«Шахеди» атакували газову трубу в Харкові (фото, відео)
«Шахеди» атакували газову трубу в Харкові (фото, відео)
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Дрони атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки
Дрони атакували Чернігів: пошкоджено житлові будинки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі
Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
58K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
25K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
16K
У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua