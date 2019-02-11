Колишній володар пояса, яким володіє Ломаченко, здобув ефектну перемогу нокаутом (відео)
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Розсилка
Не дивлячись на вік, Раймундо Бельтран не посішає іти зі спорту
Побоїще в рамках першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) між ветераном рингу, мексиканським екс-чемпіоном світу Раймундо Бельтраном (36-8-1, 22 KO) і японцем Хірокі Окадою (19-1, 13 KO) на рингу Save Mart Arena у Фресно (штат Каліфорнія, США) завершилося перемогою латиноамериканця.
Аутфайтер з Японії очікувано взявся боксувати через джеб, змусивши мексиканського старожила попрацювати над тим, щоб нав'язати бій на ближній/середній дистанції. Після розвідки в стартовому раунді бійці взялися за справу в другій трихвилинці. Бельтран звалив Окада лівим хуком, але в кінцівці раунду і сам прозявив такий же удар, насилу витримавши подальше бомбардування - нахапався ударів, але не впав.
Ветеран зумів нав'язати вигідний для себе інфайтинґ, виключивши з гри джеб японця. Обидва вже на початку бою заробили по розсіченню біля лівого ока. До екватору Раймундо втомився, дав в шостому раунді попрацювати першим номером Окаді. Той дивідендів не знайшов.
У поєдинку збільшилася кількість клінчів, що трохи позначилося на видовищності. Розв'язка несподівано прийшла в дев'ятому раунді. Парочкою хуків Бельтран відправив Окаду в важкий нокдаун. Японець був явно приголомшений, але спробував продовжити бій. Штурм мексиканця завершився другим падінням японця. Рефері Джек Реїсс зупинив сутичку.