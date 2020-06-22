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    Невдовзі після пологів померла 30-річна титулована спортсменка

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    Бобана Момчіловіч-Велічковіч на недавньому чемпіонаті Європи здобула два золота - Невдовзі після пологів померла 30-річна титулована спортсменка
    Бобана Момчіловіч-Велічковіч на недавньому чемпіонаті Європи здобула два золота
    Фото - Mondo

    Бобана Момчіловіч-Велічковіч була чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи

    Чемпіонка світу-2014 зі стрільби з пневматичного пістолета Бобана Момчіловіч-Велічковіч померла у 30-річному віці.

    Про смерть сербської спортсменки стало відомо 21 червня. Уточнюється, що причиною стала важка і нетривала хвороба. Спортсменка померла у Белграді через кілька тижнів після пологів.

    Бобана народилася 21 січня 1990 року в Бору. Там дев’ятирічною почала заняття стрільбою.

    Бобана Момчіловіч-Велічковіч

    Момчіловіч-Велічковіч виграла золото чемпіонату світу 2014 року в командній стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Також на її рахунку вісім золотих, дві срібні та три бронзові нагороди першості Європи, здобуті, починаючи з 2010 року. В останнє у кар’єрі Бобана тріумфувала на чемпіонаті Європи у польському Вроцлаві цьогоріч у лютому. Там вона перемогла в особистій і командній першостях у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.

    Також спортсменка брала участь в Олімпійських іграх в Лондоні і Ріо-де-Жанейро.

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    кульова стрільба смерть пологи Бобана Момчіловіч-Велічковіч
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