  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер президент Європейської легкої атлетики

    • Розсилка
    Свен Арне Гансен очолював Європейську легку атлетику п'ять років - Помер президент Європейської легкої атлетики
    Свен Арне Гансен очолював Європейську легку атлетику п'ять років
    Фото - European Athletics

    Свенові Арне Гансену було 74 роки

    20 червня на 75-му році життя пішов з життя президент Європейської легкої атлетики, норвежець Свейн Арне Гансен.

    Гансен був п'ятим президентом Європейської легкої атлетики з моменту створення організації в 1970 році. Він був вперше обраний у 2015 році, а потім був переобраний на посаду торік.

    Свен Арне помер сьогодні в Осло після того, як не зміг оговтатися після інсульту, який переніс, перебуваючи вдома, 15 березня.

    Тимчасовий президент Європейської легкої атлетики Добромир Карамарінов у коментарі офіційному сайтові організації сказав: «Стало дуже сумно, коли дізнався про смерть Свена Арне. Він був чудовим лідером, провідником нашого виду спорту та харизматичною особистістю в родині легкої атлетики. Його дуже любили всі, хто його добре знав, і перш за все він був другом спортовців. Ми втратили велику людину. Усі мої думки та побажання переходять до його сім’ї в цей важкий час».

    CEO Європейської легкої атлетики Крістіан Мільц додав: «Світ легкої атлетики та європейська атлетична родина сьогодні втратили надихаючого лідера та хорошого друга. Я мав честь і привілей співпрацювати зі Свеном Арне протягом декількох років до 2015 року, відколи він став нашим президентом. Він завжди намагався просувати свій вид спорту і завжди з посмішкою на обличчі. Ми всі будемо його сумувати. Висловлюю найглибші співчуття його родині та друзям».

     Читайте також: Смерть легкоатлетки в Одесі: подробиці трагедії
    смерть легка атлетика Свен Арне Гансен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ