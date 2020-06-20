Помер президент Європейської легкої атлетики



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Свен Арне Гансен очолював Європейську легку атлетику п'ять років Фото - European Athletics

Свенові Арне Гансену було 74 роки

20 червня на 75-му році життя пішов з життя президент Європейської легкої атлетики, норвежець Свейн Арне Гансен.

Гансен був п'ятим президентом Європейської легкої атлетики з моменту створення організації в 1970 році. Він був вперше обраний у 2015 році, а потім був переобраний на посаду торік.

Свен Арне помер сьогодні в Осло після того, як не зміг оговтатися після інсульту, який переніс, перебуваючи вдома, 15 березня.

Тимчасовий президент Європейської легкої атлетики Добромир Карамарінов у коментарі офіційному сайтові організації сказав: «Стало дуже сумно, коли дізнався про смерть Свена Арне. Він був чудовим лідером, провідником нашого виду спорту та харизматичною особистістю в родині легкої атлетики. Його дуже любили всі, хто його добре знав, і перш за все він був другом спортовців. Ми втратили велику людину. Усі мої думки та побажання переходять до його сім’ї в цей важкий час».

CEO Європейської легкої атлетики Крістіан Мільц додав: «Світ легкої атлетики та європейська атлетична родина сьогодні втратили надихаючого лідера та хорошого друга. Я мав честь і привілей співпрацювати зі Свеном Арне протягом декількох років до 2015 року, відколи він став нашим президентом. Він завжди намагався просувати свій вид спорту і завжди з посмішкою на обличчі. Ми всі будемо його сумувати. Висловлюю найглибші співчуття його родині та друзям».