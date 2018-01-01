Неймар не допоможе «ПСЖ» у матчі з «Реалом», а «Атлетико» продав двох гравців у Китай

Ніколас Гайтан і Яннік Карраско перейшли у китайський «Далянь Іфань»

Нападник «ПСЖ» Неймар не зможе зіграти у матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом», який відбудеться 6 березня. Як стверджує Sky Sports, бразилець отримав травму щиколотки у матчі чемпіонату Франції з «Марселем» (3:0) 25 лютого та покинув поле на ношах. Джерело стверджує, що спочатку футболіст



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Неймар. Фото skysports

Ніколас Гайтан і Яннік Карраско перейшли у китайський «Далянь Іфань»

Нападник «ПСЖ» Неймар не зможе зіграти у матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом», який відбудеться 6 березня.

Як стверджує Sky Sports, бразилець отримав травму щиколотки у матчі чемпіонату Франції з «Марселем» (3:0) 25 лютого та покинув поле на ношах.

Джерело стверджує, що спочатку футболіст побоювався, що міг зламати кісточку та пропустити залишок сезону, однак травма виявилася не такою серйозною.

Бразильцеві доведеться пропустити близько трьох тижнів, і таким чином, Неймар не зіграє з «Реалом».

Нагадаємо, що перший матч протистояння у Мадриді закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1.

А от мадридський «Атлетико» офіційно підтвердив відхід півзахисника Ніколаса Гайтана та форварда Янніка Карраско у китайський клуб «Далянь Іфань».

Про суми угод і деталі контрактів гравців невідомо, проте раніше повідомлялося, що за Карраско мадридці отримувати 30 млн євро, а за Гайтана – 18.

Карраско виступав за «Атлетико» з 2015 року. За цей час він провів 124 матчі, у яких забив 23 голи та зробив 17 результативних передач.

Гайтан перейшов в «Атлетико» у 2016 році. На його рахунку 49 матчів, у яких він відзначився чотирма голами і п'ятьма передачами.

«Далянь Іфань» у минулому сезоні виграв китайську Лігу 1, що дозволило йому вийти до Суперліги, новий сезон якої стартує 3 березня.

Джерело: ua-football.com