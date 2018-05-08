Нідерландські ЗМІ: «Динамо» цікавиться півзахисником збірної Нідерландів

Повідомляється про інтерес киян до Жуніньо Бакуни

Київське «Динамо» є одним з претендентів на підписання півзахисника «Гронінгена» Жуніньо Бакуни. Про це повідомляє портал Voetbal International. За інформацією джерела, контракт 20-річного футболіста з нідерландською командою закінчується влітку 2019 року, а нова угода досі не підписана. Тому велика ймовірність, що влітку



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Жуніньо Бакуна

Повідомляється про інтерес киян до Жуніньо Бакуни

Київське «Динамо» є одним з претендентів на підписання півзахисника «Гронінгена» Жуніньо Бакуни.

Про це повідомляє портал Voetbal International.

За інформацією джерела, контракт 20-річного футболіста з нідерландською командою закінчується влітку 2019 року, а нова угода досі не підписана.

Тому велика ймовірність, що влітку Бакуна покине «Гронінген» і переїде в інший клуб, адже нідерландці хочуть заробити хоч якісь гроші за його трансфер.

Серед претендентів на футболіста значиться не тільки «Динамо», але також «Копенгаген», ПСВ і неназвані російські клуби.

Зазначається, що «Динамо» має дуже серйозний інтерес до футболіста, але поки невідомо, чи вступили кияни у переговори про трансфер.

Бакуна, який виступає на позиції центрального півзахисника (може зіграти і на правому фланзі півзахисту), є вихованцем академій «Левенборга» та «Гронінгена».

У лютому 2015 року зіграв свій перший матч за основну команду «Гронінгена», провівши відтоді у всіх турнірах 94 поєдинки, у яких забив чотири м'ячі.

Виступав за різні юнацькі та молодіжну збірні Нідерландів.

Журналісти Voetbal International відзначають, що Бакуна вважається одним з найталановитіших нідерландських гравців свого покоління.

У Жуніньо є старший брат – Леандро Бакуна, який виступає зараз в Англії за «Редінг».

Джерело: Динамоманія