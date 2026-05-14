Кандидат до збірної України пролонгував контракт у Європі

glavcom.ua
Владислав Кочергін залишиться в Екстраклясі
фото: Arena Akcji
Півзахисник Владислав Кочергін уклав новий договір із «Ракувом» із польської Ченстохови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець продовжив контракт до літа 2027 року. Сторони передбачили в угоді можливість пролонгації співпраці ще на сезон. Попередня угода Кочергіна з «медаліками» була розрахована до 30 червня.

До «Ракува» хавбек приєднався в березні 2022 року. Майже весь нинішній сезон Кочергін пропустив через розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Повернувся на поле він у квітні.

Кочергін провів у цій кампанії лише два поєдинки. Результативними діями українець не відзначився. У складі «медаліків» раніше він виграв Екстраклясу та  Суперкубок Польщі.

До слова, екскерманич збірної України Сергій Ребров знайшов собі новий клуб у Європі. Вітчизняний фахівець отримав пропозицію з Греції. Там на нього націлився афінський «Панатінаїкос».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

