Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело

glavcom.ua
Андреа Мальдера зароблятиме в збірній України приблизно 500 тисяч євро на рік
Італійський тренер зароблятиме менше Реброва

Майбутній головний тренер збірна України з футболу Андреа Мальдера отримуватиме значно меншу зарплату, ніж попередні наставники національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Що відомо про зарплату Мальдери

За його інформацією, річний оклад італійського фахівця становитиме менш ніж 500 тисяч євро. Йдеться орієнтовно про 30–35 тисяч євро на місяць.

Відомо, що попередній тренерський штаб Сергія Реброва отримував до 2 мільйонів євро на рік, тоді як сам наставник «синьо-жовтих» заробляв – 1,25 млн євро.

Коли призначать Мальдеру

За попередньою інформацією, італійський фахівець Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу у середині травня.

Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Відомо, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України «Динамо» – «Чернігів», який відбудеться на «Арені- Львів».

Зазначимо, що Мальдера буде першим іноземним спеціалістом, який очолить збірну України.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, у червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

