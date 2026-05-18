Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, ігри пройдуть у США, Мексиці та Канаді

Збірна Ірану візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року у США. Як інформує «Главком», про це повідомив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

«Рішення про участь національної збірної Ірану з футболу в Чемпіонаті світу прийнято на основі оцінок міністерства спорту і молоді та футбольної федерації. Два дні тому в Туреччині відбулася хороша зустріч між представниками футбольної федерації та високопоставленими керівниками ФІФА, і нам було гарантовано, що ФІФА докладе всіх зусиль для забезпечення дотримання господарями турніру регламентів ФІФА», – сказав Багаї під час пресконференції.

17 травня 2026 року генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем заявив, що в Туреччині продуктивно пройшла зустріч представників ФІФА та Федерації футболу Ірану, за підсумками якої у ФІФА очікують на участь іранської збірної на майбутньому чемпіонаті світу.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Іранська команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, ігри пройдуть у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Іран ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв
NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
16 травня, 06:39
Іранська влада підкреслила, що будь-яка неповна або неправдива інформація дає право іранським силам вживати «заходів у відповідь»
CNN: Іран запроваджує нові правила для проходження через Ормузьку протоку
8 травня, 11:33
Трамп дав свою оцінку вартості квитків світової першості з футболу
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
8 травня, 10:44
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо звільнення суден, які застрягли в Ормузькій протоці
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо звільнення суден, які застрягли в Ормузькій протоці
4 травня, 03:59
У нідерландському футболі вибухнув гучний скандал
Результати понад 100 матчів чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути анульовані
30 квiтня, 11:00
29 квітня 2026 року ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву
30 квiтня, 03:04
«Арсенал» продовжує триматися малорезультативної гри у плейоф Ліги чемпіонів
«Атлетіко» і «Арсенал» розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
30 квiтня, 00:48
Матч між «Йорком» та «Рочдейлом» став справжньою зарубою
Англійський клуб втратив чемпіонство через святкування фанатів
26 квiтня, 22:28
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28

Новини

Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
Збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді
Збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua