Луїс Енріке оцінив стан травмованого лідера ПСЖ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Усман Дембеле невчасно зазнав ушкодження
Головний тренер французького «Парі Сен-Жермен» Луїс Енріке поділився думками про стан здоров'я нападника Усмана Дембеле. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Лідер атак ПСЖ зазнав травми в дербі з «Парижем» (1:2). Дембеле вийшов на поле в стартовому складі парижан. Утім, він відчув м'язовий дискомфорт і вже на 27-й хвилині його замінив Рамуш.

«Нічого не можу сказати про Усмана – доведеться зачекати до завтра, щоб дізнатися точно, та я думаю, що це просто перевтома. Те, що ми кажемо сьогодні, – це лише припущення, але я не думаю, що це серйозно. До фіналу Ліги чемпіонів ще два тижні», – заявив Луїс Енріке.

Дембеле в нинішньому сезоні провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 19 голів і 11 результативних передач. Зокрема, в Лізі чемпіонів нападник оформив сім м'ячів і два асисти. ПСЖ Дембеле 30 травня позмагається за трофей головного єврокубка з лондонським «Арсеналом».

До слова, раніше ПСЖ накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів. Матч обслужить бригада на чолі з німцем Даніелем Зібертом. Він уперше судитиме фінал єврокубка.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен Усман Дембеле Луїс Енріке

«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
