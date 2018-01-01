НСТУ веде перемовини з двома мовниками щодо субліцензії на показ Чемпіонату світу з футболу в Росії

Своєю чергою «Медіа Група Україна» подала до суду на НСТУ через відмову анулювати домовленості про трансляцію матчів ЧС-2018

Національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати. Про це сайту «Суспільне мовлення» повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Один із



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Своєю чергою «Медіа Група Україна» подала до суду на НСТУ через відмову анулювати домовленості про трансляцію матчів ЧС-2018

Національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати.

Про це сайту «Суспільне мовлення» повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

Один із цих мовників – комерційний телеканал, назву якого пан Аласанія не може розголошувати.

За його словами, переговори із цим каналом почалися ще навесні 2017 року, коли голова правління НСТУ вперше повідомив про наміри не транслювати Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Другий із цих мовників – телеканал «Україна», з яким ще у 2013 році було досягнуто попередніх домовленостей про субліцензування частини прав на трансляцію ЧС-2018.

Але «Медіа Група Україна» вирішила, як і НСТУ, відмовитися від трансляції Мундіалю в Росії, про що повідомила «Детектору медіа» прес-служба групи.

Наприкінці 2017 року «Медіа Група Україна» звернулася до керівництва НСТУ з проханням анулювати всі попередні домовленості щодо трансляції Чемпіонату світу з футболу – 2018.

«На жаль, керівництво НСТУ не вважало за можливе задовольнити наше прохання. У зв'язку з чим ми змушені були звернутися до суду з відповідним позовом», – повідомили в прес-службі «Медіа Групи Україна».

Зураб Аласанія повідомив, що йому відомо про позов, але НСТУ ще його не отримала.

«Я розумію, чому вони вирішили відмовитися від трансляції – у них схожі аргументи, як і в нас. Я радію, що комерційні мовники рівняються на Суспільне. Але ми не могли просто так розірвати попередні домовленості. Ми вже сплатили частину коштів Європейській мовній спілці за права на трансляцію, які нам ніхто не поверне, і держава через півроку спитає в нас, де ці гроші», – прокоментував Аласанія неможливість розірвати домовленості з «Медіа Групою Україна» в позасудовому порядку.

Вартість прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу – 2018, які НСТУ придбала в Європейської мовної спілки (EBU), Аласанія не може розголошувати.

Він уточнив, що НСТУ сплатила лише частину коштів за права, а не всю суму.

За словами Аласанії, EBU має зобов’язання перед Міжнародною федерацією футболу (ФІФА), у якої придбала права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, забезпечити трансляцію чемпіонату в усіх країнах-членах EBU.

Нагадаємо, в листопаді в НСТУ повідомили, що можуть відмовитися від показу Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме влітку в Росії, оскільки ця трансляція може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України.

1 грудня НСТУ не транслювала жеребкування групового етапу Чемпіонату Світу з футболу – 2018.

Джерело: detector.media