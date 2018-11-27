Нурмагомедов і МакГрегор можуть провести реванш у наступному році



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Хабіб Нурмагомедов

Очільник UFC назвав імена можливих суперників Хабіба

Глава UFC Дана Вайт не виключив можливості проведення матчу-реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором МакГрегором.

Також він назвав імена інших бійців, з якими може позмагатися російський спортсмен.

«Бій між Нурмагомедовим і МакГрегором побив усі рекорди, це був чудовий поєдинок. Хабіб у ньому виграв, і це значить, що у подальшому він може зустрітися з американцями Тоні Фергюсоном і Дастіном Пуарьє, або ж провести матч-реванш з Конором», - цитує Вайта ESPN.

Попередній поєдинок між Нурмагомедовим і Макгрегором пройшов 6 жовтня в США. Він завершився перемогою Хабіба, який захистив свій пояс UFC у легкій вазі.

Відразу після бою на рингу сталася масова бійка між командами бійців. Обох спортсменів дискваліфікували до 10 грудня, а виплату гонорару Нурмагомедову в розмірі двох мільйонів доларів було заморожено рішенням Атлетичною комісії штату Невада, де проходив поєдинок.

На даний момент Нурмагомедов провів 27 боїв під егідою UFC, і в кожному з них він здобув перемогу.

Джерело: Спорт-Экспресс