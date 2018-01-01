Одеська «БІПА» підписала контракт з американським баскетболістом

В одеський клуб переїхав захисник Джошуа Кортез Ноффле

У новому році у складі «БІПИ» виступатимуть два новачки. Так, поповнив клуб американець Джошуа Кортез Ноффле, який минулий сезон провів у словацькому «Левіце», інформує офіційний сайт одеського клубу. Після виступів за коледж Хівассі й університет Лі у США Ноффле грав у Фінляндії, Німеччині та Чехії. Також у



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Джошуа Кортез Ноффле

В одеський клуб переїхав захисник Джошуа Кортез Ноффле

У новому році у складі «БІПИ» виступатимуть два новачки.

Так, поповнив клуб американець Джошуа Кортез Ноффле, який минулий сезон провів у словацькому «Левіце», інформує офіційний сайт одеського клубу.

Після виступів за коледж Хівассі й університет Лі у США Ноффле грав у Фінляндії, Німеччині та Чехії.

Також у «БІПІ» тепер буде грати Олександр Прокопенко, який розпочинав сезон у «Динамо-Одеса», а до цього виступав за южненський «Хімік».

Водночас з «БІПИ» у «Динамо» перейшли Дмитро Ходов і Сергій Алфьоров. Між одеськими клубам відбулася своєрідна ротація.

Ноффле Джошуа Кортез – захисник. Дата народження - 27.05.1988. Зріст - 194 см, вага - 90 кг. Середня результативність минулого сезону: 12.7 очка, 4.9 підбирання, 1.2 передачі.