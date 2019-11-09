Одеський тренер з боксу тренує дітей у формі з символікою країни-агресора (відео)



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Адам Кімаєв зі спини. Чи доречний такий одяг в українській школі? Скрін-шот

Адам Кімаєв вочевидь вважає, що «спорт поза політикою»

Цікавим відео на своєму Telegram-каналі поділився користувач Дем‘ян Ганул.

«На площі Бориса Деревянка,1 в Одесі є боксерський клуб «Тріумфатор», - пише Дем'ян. - Все б нічого, але тренування там проводить Адам Кімаєв у спортивному костюмі країни-агресора. На одязі зображені усі державні символи окупанта.

Я правда не розумію: як після п’яти років війни, після тисяч загиблих на сході України, «людина» може просто носити одяг з символами вбивць. І найцікавіше, що всім тим учням боксу все одно, ні граму національної свідомості чи розуму. Більше того, це відео виклала офіційна сторінка боксерського клубу. Невже люди настільки аморальні, що не бачать тут того п…ца, який бачу я?

Якщо вам цікаво, де братимуть тітушок проросійські реваншисти, так це такі місця як «Тріумфатор».

Прошу Управління Служби безпеки України в Одеській області хоча б трішки працювати стосовно схожих елементів. Хоча б бесіду проведіть чи що».

Зауважимо, що Адам Кімаєв – майстер спорту СССР 1981 року. Окремі джерела сповіщають, що як тренер він виховав 12 майстрів спорту.



