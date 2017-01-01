  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Один з клубів Першої ліги вже подав документи на атестацію за вимогами Прем'єр-ліги

    Керівництво «Інгульця» всерйоз розраховує потрапити у вищий футбольний дивізіон
    ФК «Інгулець» успішно подав документи до атестаційного комітету Федерації футболу України. У п’ятницю, 8 грудня, клуб подав заявку для проходження процедури атестації за вимогами, які висуваються для команд української Прем’єр-ліги. «Не секрет, що ФК «Інгулець» не відмовляється від завдання підвищитися у
    • Сьогодні, 20:16
    • Розсилка

    Керівництво «Інгульця» всерйоз розраховує потрапити у вищий футбольний дивізіон

    ФК «Інгулець» успішно подав документи до атестаційного комітету Федерації футболу України.

    У п’ятницю, 8 грудня, клуб подав заявку для проходження процедури атестації за вимогами, які висуваються для команд української Прем’єр-ліги.

    «Не секрет, що ФК «Інгулець» не відмовляється від завдання підвищитися у класі, хоча у своїх коментарях офіційні особи клубу говорять про це завдання обережно», - йдеться у зверненні.

    Як нагадує сайт клубу, головними умовами проходження атестації є відповідність клубу наступним критеріям: спортивним, інфраструктури, кадрово-адміністративним, правовим і фінансовим.

    Процес атестації завершиться у травні 2018-го.

    «Тоді ми й дізнаємося про його результати», - підсумовується у заяві клубу з Кіровоградської області.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ