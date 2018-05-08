Один з лідерів «Динамо» продовжив угоду з клубом на п'ять років

Віталій Буяльський підписав контракт до літа 2023 року

Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський підписав новий контракт із клубом. Нова угода 25-річного футболіста з ФК «Динамо» розрахована на п’ять років – до кінця сезону-2022/23, інформує офіційний сайт клубу. Віталій #Буяльський продовжив контракт з ФК «Динамо» Київ!Нова угода



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Віталій Буяльський. Фото ФК «Динамо»

Віталій Буяльський підписав контракт до літа 2023 року

Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський підписав новий контракт із клубом.

Нова угода 25-річного футболіста з ФК «Динамо» розрахована на п’ять років – до кінця сезону-2022/23, інформує офіційний сайт клубу.

До київського «Динамо» Буяльський потрапив у 16-річному віці.

Дебютний матч за першу команду провів 21 вересня 2011 року у грі Кубка України проти «Кременя» з Кременчука (3:2).

У чемпіонаті УПЛ вперше вийшов на поле за «біло-синіх» 26 травня 2013 року у домашньому поєдинку проти запорізького «Металурга» (3:0).

Цього сезону Віталій провів 23 матчі (чотири голи) у чемпіонаті УПЛ, два матчі у Кубку України, матч у Суперкубку та 13 ігор (два голи) у єврокубках.