Один з лідерів «Динамо» продовжив угоду з клубом на п'ять років
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Віталій Буяльський підписав контракт до літа 2023 року
Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський підписав новий контракт із клубом.
Нова угода 25-річного футболіста з ФК «Динамо» розрахована на п’ять років – до кінця сезону-2022/23, інформує офіційний сайт клубу.
Віталій #Буяльський продовжив контракт з ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 травня 2018 р.
Нова угода розрахована на 5 років.#Буяльський2023 pic.twitter.com/GiZjHlxJUo
До київського «Динамо» Буяльський потрапив у 16-річному віці.
Дебютний матч за першу команду провів 21 вересня 2011 року у грі Кубка України проти «Кременя» з Кременчука (3:2).
У чемпіонаті УПЛ вперше вийшов на поле за «біло-синіх» 26 травня 2013 року у домашньому поєдинку проти запорізького «Металурга» (3:0).
Цього сезону Віталій провів 23 матчі (чотири голи) у чемпіонаті УПЛ, два матчі у Кубку України, матч у Суперкубку та 13 ігор (два голи) у єврокубках.