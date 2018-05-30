Одіозний Тайсон Ф'юрі, який побив Кличка, запросив на свій бій Дональда Трампа

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Тайсон Ф'юрі. Фото Getty Images

Британець зауважив, що він залишив квитки для президента США

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі запросив на свій найближчий бій президента США Дональда Трампа.

Ф'юрі вважає, що Трампу буде цікаво відвідати його бій проти Сефера Сефері у Манчестері, передає sportarena.com.

«Дональд Трамп, якщо Вам потрібен справжній чемпіон світу у важкій вазі, а не цей засранець Вайлдер, приїжджайте 9 червня подивитися на моє повернення у прекрасному місті Манчестері. Я залишив два квитки на віп-місця для вас», - написав боксер у своєму «Твіттері».

Ф'юрі востаннє виходив на ринг у листопаді 2015 року – британець одноголосним рішенням суддів сенсаційно здолав Володимира Кличка та перервав 11-річну гегемонію українського боксера у суперважкій вазі.

У статусі чемпіона світу Ф'юрі не провів жодного бою – Тайсон втратив мотивацію, зіткнувся з допінгових скандалом і під тиском боксерських асоціацій склав із себе чемпіонські повноваження.

Останнім часом Ф'юрі регулярно дістає чинних чемпіонів світу Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.