Одна з лідерок збірної України з гандболу зламала руку

Ольга Передерій точно пропустить останні матчі кваліфікації на Євро-2018

Перед двома вирішальними матчами відбору на чемпіонат Європи-2018 жіноча збірна України з гандболу залишилася без одного з лідерів. Через перелом руки вибула лінійна Ольга Передерій, яка виступає за команду Ліги чемпіонів «Крім» (Словенія). Інформацію про травму Передерій XSPORT підтвердив головний тренер збірної Борис Чижов. Збірна



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Ольга Передерій. Фото rkkrim.com

Ольга Передерій точно пропустить останні матчі кваліфікації на Євро-2018

Перед двома вирішальними матчами відбору на чемпіонат Європи-2018 жіноча збірна України з гандболу залишилася без одного з лідерів.

Через перелом руки вибула лінійна Ольга Передерій, яка виступає за команду Ліги чемпіонів «Крім» (Словенія).

Інформацію про травму Передерій XSPORT підтвердив головний тренер збірної Борис Чижов.

Збірна України завершить груповий турнір матчами проти Норвегії (30 травня, Київ, Палац спорту) та Хорватії (2 червня, Вуковар).

У межах підготовки національна команда проведе збори в Конча-Заспі та контрольний матч у Львові.

Турнірна таблиця після чотирьох турів виглядає наступним чином:

1. Норвегія - 8 очок (м'ячі +43)

2. Швейцарія - 4 очка (-14)

2. Хорватія - 2 очка (-13)

4. Україна - 2 очка (-16)

Дві кращі команди групи вийдуть до фінальної частини чемпіонату Європи.