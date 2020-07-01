Одна з найкращих українських волейболісток гратиме в Румунії



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Ірина Трушкіна - одна з найдосвідченіших українських волейболісток сучасності Фото - Volleyball.ua

Цьогоріч Ірина Трушкіна стала чемпіонкою Польщі

Центральна блокуюча національної збірної України з волейболу Ірина Трушкіна поповнила склад румунського клубу «Тирґовіште».

Команда з однойменного міста завершила регулярний чемпіонат сезону-2019/2020 на третьому місці.

Ірина натомість стала чемпіонкою Польщі та володаркою національного Кубка та Суперкубка у складі команди «Хемік».

Протягом спортивної кар’єри Трушкіна також виступала у румунській команді «Бухарест» (2017-2019), турецьких клубах «Нілуфер» (2016-2017) та «Ілбанк» (2015-2016), російському «Самородку» (2011-2012) та в українських командах «Хімік» (2012-2015), «Джинестра» (2010-2011) та «Круг» (2003-2009).

В Ірини чимало досягнень. Майже зі всіма командами блокуюча ставала чемпіонкою або призеркою змагань: переможець чемпіонату та Кубка Польщі (2019/2020), переможниця Суперкубка Польщі (2019), срібна призерка чемпіонату Румунії (2019), бронзова призерка Кубка Румунії (2018), переможниця Кубка Румунії (2018), переможниця чемпіонату Румунії (2018), переможниця Євроліги (2017), чемпіонка України (2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015), переможниця Кубка України (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015).

Ірина Трушкіна неодноразово визнавалася кращою блокуючою української Суперліги.

Додамо, що українка більшу частину карантину провела у Польщі.

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Джерело: volleyball.ua