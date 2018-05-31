Офіційно: Гравець «Динамо» Хачеріді перейшов у грецький ПАОК

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Про це повідомив син власнику клубу

Уже колишній захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді став гравцем грецького ПАОКа.

Про це у соціальних мережах повідомив син власника клубу Івана Саввіді Георгіс.

Подробиці наразі не уточнюються.

Поки відомо лише, що у новій команді, як і у «Динамо», Хачеріді виступатиме під №34.

Зауважимо, що за ПАОК успішно виступає ще один український футболіст Євген Шахов.

Тренує команду син колишнього наставника «Шахтаря» Мірчі Луческу Резван. А президентом є Любош Міхел, який свого часу також працював у донецькому клубі.

Як інформує FootballHub, Хачеріді попрощався з «Динамо», зазначивши, що цей клуб закарбується у його ДНК.

«Я став тут чоловіком. Я з твердою впевненістю кажу: вболівальники «Динамо» Київ – ви найкращі у світі. Ви закарбувалися, як і «Динамо», у моєму ДНК. Я ніколи вас не забуду», - зауважив він.

«Спасибі величезне моєму президенту Ігорю Суркісу, за те, що він виховував мене, лаяв, хвалив, вчив, виховував, терпів. Адже я розумію, що я катастрофічно непростий. І ось настав той момент, який я боявся собі уявити, коли я пишу цього прощального листа своїй сім'ї, своєму дому, своїм близьким і рідним людям. Спасибі всім вам. Я вас ніколи не забуду. Моє серце завжди з вами», - підсумував Хачеріді.