Офіційно. Кривдник Володимира Кличка у червні проведе бій проти маловідомого албанця
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Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі дізнався ім'я першого суперника після повернення у бокс
Став відомий перший суперник Тайсона Ф'юрі після повернення в бокс.
9-го червня в Манчестері екс-чемпіон світу у важкій вазі зустрінеться з албанцем Сефером Сефері.
39-річний Сефері виграв в профі 23 бої (21 нокаут) і програв один раз.
Більшу частину кар'єри албанець боксував в першій важкій вазі.
У Ф'юрі 25 перемог в 25 боях.
Останній поєдинок британець провів в листопаді 2015 року, коли переміг у титульному поєдинку Володимира Кличка.
Раніше одіозний Ф'юрі обізвав Девіда Хея та Тоні Беллью «бомжами».
Раніше стало відомо, що український боксер Володимир Кличко відмовився виключати ймовірність відновлення своєї кар'єри.
Джерело: ua.tribuna.com