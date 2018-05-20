Офіційно. Кривдник Володимира Кличка у червні проведе бій проти маловідомого албанця

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Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі дізнався ім'я першого суперника після повернення у бокс

Став відомий перший суперник Тайсона Ф'юрі після повернення в бокс.

9-го червня в Манчестері екс-чемпіон світу у важкій вазі зустрінеться з албанцем Сефером Сефері.

39-річний Сефері виграв в профі 23 бої (21 нокаут) і програв один раз.

Більшу частину кар'єри албанець боксував в першій важкій вазі.

У Ф'юрі 25 перемог в 25 боях.

Останній поєдинок британець провів в листопаді 2015 року, коли переміг у титульному поєдинку Володимира Кличка.

Раніше одіозний Ф'юрі обізвав Девіда Хея та Тоні Беллью «бомжами».

Раніше стало відомо, що український боксер Володимир Кличко відмовився виключати ймовірність відновлення своєї кар'єри.

Джерело: ua.tribuna.com