«Олександрія» несподівано втрачає очки у «Львові» і відпускає «Шахтар» у відрив



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Фото: ФК Львов, facebook.com/fclviv2006

Підопічні Володимира Шарана не змогли перемогти новочка чемпіонату

«Олександрія» завітала до «Львова» в якості явного фаворита, враховуючи неймовірну форму команди на старті сезону.

Втім саме господарі поля активніше розпочали зустріч і вже на восьмий хвилині повели у рахунку. Відзначився бразилець Да Сілва.

Не встигли олександрійці оговтатися, як різниця у рахунку вже сягала двох м'ячів. Своїм моментом скористався інший легіонер- Лукас Тейлор.

Скоротити відставання гостям вдалося на 53-й хвилині. Гол в активі Грицюка. До самого фінального свистка «Олександрія» чинила шалений тиск на ворота Бандури, але свої чисельні моменти футболісти Шарана змогли втілити лише в один забитий м'яч. Відзначився активний Сітало.

Таким чином, ФК «Львів» відстояв вдома нічию, а «Олександрія» втрачає два дорогоцінних бали, які тепер і становлять відстань до першої позиції турнірної таблиці.

Чемпіонат України 2018/2019. Сьомий тур.

ФК Львів- Олександрія: 2-2

Голи: Бруно Дуарте,8; Тейлор, 21 -Грицук, 54; Сітало, 83.



Львів - Бандура, Западня, Воронін, Голіков, Тейлор (Рафаел Сабіно, 90), Аугусто Бруно (Волошинович, 70), Каленчук, Адамюк, Жонатан, Приймак (Білий, 57), Бруно Дуарте.



Олександрія - Паньків, Шендрик, Пашаєв, Бондаренко, Цуріков, Запорожан (Грицук, 46), Ковалець, Банада, Протасов, Задерака (шастати, 67), Паламар (Сітало, 40).



Попередження: Бруно Дуарте (9), Голіков (47), Сітало (75), Каленчук (88).



