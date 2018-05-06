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    «Олександрія» обіграла «Зірку» і гарантувала збереження прописки в Прем'єр-лізі України

    Єдиний гол у матчі забив Запорожан
    «Олександрія» виявилася сильнішою за «Зірку» в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги України - 1:0. Андрій Запорожан на 37-й хвилині дальнім ударом після навісу Василя Грицука і скидки Сергія Старенького забив єдиний гол у матчі. Після цієї перемоги олександрійці обходять «Зірку», що знаходиться з в зоні перехідних
    • Сьогодні, 21:48
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    Фото: ua-football
    Фото: ua-football

    Єдиний гол у матчі забив Запорожан

    «Олександрія» виявилася сильнішою за «Зірку» в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги України - 1:0.

    Андрій Запорожан на 37-й хвилині дальнім ударом після навісу Василя Грицука і скидки Сергія Старенького забив єдиний гол у матчі.

    Після цієї перемоги олександрійці обходять «Зірку», що знаходиться з в зоні перехідних матчів, на 9 очок, зберігаючи таким чином прописку в УПЛ за два тури до завершення першості.

    Прем'єр-ліга України

    Матч 30-го туру

    «Олександрія» - «Зірка» 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Запорожан (37)

    «Олександрія»: Паньків, Пашаєв, Гітченко, Цуріков, Бацула, Грицук (Протасов, 83), Довгий, Старенький (Пономар, 76), Запорожан, Бондаренко, Сітало (Шендрик, 90)

    «Зірка»: Паст, Ованесян, Гафеті, Полегенько (Ямполь, 54), Цюпа, Білоног, Драченко, Гедж (Ходаковський, 84), Братков, Чичиков (Кондраков, 84), Петров

    Попередження :Білоног (42), Довгий (45), Ходаковський (84), Петров (90).

    Джерело: ua.tribuna.com

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