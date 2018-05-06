«Олександрія» обіграла «Зірку» і гарантувала збереження прописки в Прем'єр-лізі України

Єдиний гол у матчі забив Запорожан

«Олександрія» виявилася сильнішою за «Зірку» в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги України - 1:0. Андрій Запорожан на 37-й хвилині дальнім ударом після навісу Василя Грицука і скидки Сергія Старенького забив єдиний гол у матчі. Після цієї перемоги олександрійці обходять «Зірку», що знаходиться з в зоні перехідних