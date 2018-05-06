«Олександрія» обіграла «Зірку» і гарантувала збереження прописки в Прем'єр-лізі України
- Сьогодні, 21:48
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Розсилка
Єдиний гол у матчі забив Запорожан
«Олександрія» виявилася сильнішою за «Зірку» в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги України - 1:0.
Андрій Запорожан на 37-й хвилині дальнім ударом після навісу Василя Грицука і скидки Сергія Старенького забив єдиний гол у матчі.
Після цієї перемоги олександрійці обходять «Зірку», що знаходиться з в зоні перехідних матчів, на 9 очок, зберігаючи таким чином прописку в УПЛ за два тури до завершення першості.
Прем'єр-ліга України
Матч 30-го туру
«Олександрія» - «Зірка» 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Запорожан (37)
«Олександрія»: Паньків, Пашаєв, Гітченко, Цуріков, Бацула, Грицук (Протасов, 83), Довгий, Старенький (Пономар, 76), Запорожан, Бондаренко, Сітало (Шендрик, 90)
«Зірка»: Паст, Ованесян, Гафеті, Полегенько (Ямполь, 54), Цюпа, Білоног, Драченко, Гедж (Ходаковський, 84), Братков, Чичиков (Кондраков, 84), Петров
Попередження :Білоног (42), Довгий (45), Ходаковський (84), Петров (90).
Джерело: ua.tribuna.com