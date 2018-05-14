«Олександрія» планує продовжити контракт із чинним головним тренером
- Сьогодні, 11:59
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Розсилка
Володимир Шаран
А ось з деякими гравцями клуб таки розпрощається
Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран незабаром підпише новий контракт з клубом.
Відомо, що вже в середу має відбутися зустріч Шарана з керівництвом «Олександрії», на якій сторони обговорять майбутнє 46-річного фахівця.
Також в ході цієї розмови буде порушено тему розірвання контрактів з рядом гравців.
З ймовірністю в 99% з Шарану і його помічникам буде запропоновано підписати новий контракт, а ось з деякими віковими гравцями клуб буде прощатися.
Додамо, що Шаран очолює «Олександрію» з 2013 року.
У минулому сезоні команда під його керівництвом зайняла п'яте місце в чемпіонаті і намагалася пройти кваліфікацію Ліги Європи, проте оступилася на БАТЕ.
Джерело: MatchDay