  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Олександрія» планує продовжити контракт із чинним головним тренером

    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Володимир Шаран
    Володимир Шаран

    А ось з деякими гравцями клуб таки розпрощається

    Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран незабаром підпише новий контракт з клубом.

    Відомо, що вже в середу має відбутися зустріч Шарана з керівництвом «Олександрії», на якій сторони обговорять майбутнє 46-річного фахівця.

    Також в ході цієї розмови буде порушено тему розірвання контрактів з рядом гравців.

    З ймовірністю в 99% з Шарану і його помічникам буде запропоновано підписати новий контракт, а ось з деякими віковими гравцями клуб буде прощатися.

    Додамо, що Шаран очолює «Олександрію» з 2013 року.

    У минулому сезоні команда під його керівництвом зайняла п'яте місце в чемпіонаті і намагалася пройти кваліфікацію Ліги Європи, проте оступилася на БАТЕ.

    Джерело: MatchDay

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ