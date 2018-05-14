«Олександрія» планує продовжити контракт із чинним головним тренером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Шаран

А ось з деякими гравцями клуб таки розпрощається

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран незабаром підпише новий контракт з клубом.

Відомо, що вже в середу має відбутися зустріч Шарана з керівництвом «Олександрії», на якій сторони обговорять майбутнє 46-річного фахівця.

Також в ході цієї розмови буде порушено тему розірвання контрактів з рядом гравців.

З ймовірністю в 99% з Шарану і його помічникам буде запропоновано підписати новий контракт, а ось з деякими віковими гравцями клуб буде прощатися.

Додамо, що Шаран очолює «Олександрію» з 2013 року.

У минулому сезоні команда під його керівництвом зайняла п'яте місце в чемпіонаті і намагалася пройти кваліфікацію Ліги Європи, проте оступилася на БАТЕ.

Джерело: MatchDay