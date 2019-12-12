«Динамо» ганебно завершило виступи в Лізі Європи
Кияни завершили євросезон валідольною нічиєю проти швейцарського «Лугано»
«Динамо» (Київ, Україна) – «Лугано» (Швейцарія) - 1:1
Гол: 0:1 – Араторе (45). 1:1 – Циганков (90+4)
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Кадар, Кендзьора (Цитаїшвілі, 65), де Пена, Циганков, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Бєсєдін. Тренер – Олексій Михайличенко.
«Лугано»: да Коста, Яо, Обексер, Сулмоні, Дапрела, Куштодіо, Гвідотті (Вессеі, 55), Ловрич, Араторе, Дальмонте (Марич, 65), Холендер. Тренер – Мауріціо Якобаккі.
Попередження: Гвідотті (17), Обексер (67)
Суддя: А. Агаєв (Азербайджан)
Надважливий з турнірної точки зору поєдинок для киян розгортався за традиційним уже для таких випадків сценарієм. Господарі намагалися багато атакувати, однак якогось суттєвого зиску з того не мали.
Традиційно втратили господарі кілька найреальніших нагод відкрити рахунок. А на останніх секундах першого тайму отримали м'яч у свої ворота. Захист залишив без нагляду Араторе, який впритул розстріляв ворота, скориставшись подачею з флангу.
У другому таймі кияни традиційно безуспішно намагалися пробити захист суперника.
Забити все ж вдалося. Вже у компенсований час Циганков ефектно підкрутив м'яч у ворота.Втім одразу після поновлення гри арбітр дав свисток про кінець матчу. У підсумку «Динамо» фінішувало третім у групі та завершило виступи в єврокубках.