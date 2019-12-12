«Динамо» ганебно завершило виступи в Лізі Європи



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«Динамо» двічі зіграло внічию з посереднім «Лугано» УЄФА

Кияни завершили євросезон валідольною нічиєю проти швейцарського «Лугано»

«Динамо» (Київ, Україна) – «Лугано» (Швейцарія) - 1:1

Гол: 0:1 – Араторе (45). 1:1 – Циганков (90+4)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Кадар, Кендзьора (Цитаїшвілі, 65), де Пена, Циганков, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Бєсєдін. Тренер – Олексій Михайличенко.

«Лугано»: да Коста, Яо, Обексер, Сулмоні, Дапрела, Куштодіо, Гвідотті (Вессеі, 55), Ловрич, Араторе, Дальмонте (Марич, 65), Холендер. Тренер – Мауріціо Якобаккі.

Попередження: Гвідотті (17), Обексер (67)

Суддя: А. Агаєв (Азербайджан)

Надважливий з турнірної точки зору поєдинок для киян розгортався за традиційним уже для таких випадків сценарієм. Господарі намагалися багато атакувати, однак якогось суттєвого зиску з того не мали.

Традиційно втратили господарі кілька найреальніших нагод відкрити рахунок. А на останніх секундах першого тайму отримали м'яч у свої ворота. Захист залишив без нагляду Араторе, який впритул розстріляв ворота, скориставшись подачею з флангу.

У другому таймі кияни традиційно безуспішно намагалися пробити захист суперника.

Забити все ж вдалося. Вже у компенсований час Циганков ефектно підкрутив м'яч у ворота.

Втім одразу після поновлення гри арбітр дав свисток про кінець матчу. У підсумку «Динамо» фінішувало третім у групі та завершило виступи в єврокубках.