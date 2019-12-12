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    Новини

    «Динамо» ганебно завершило виступи в Лізі Європи

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    &laquo;Динамо&raquo; двічі зіграло внічию з посереднім &laquo;Лугано&raquo;&nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 63px; top: -18px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div> - «Динамо» ганебно завершило виступи в Лізі Європи
    «Динамо» двічі зіграло внічию з посереднім «Лугано» 
    УЄФА

    Кияни завершили євросезон валідольною нічиєю проти швейцарського «Лугано»

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Лугано» (Швейцарія) - 1:1

    Гол: 0:1 – Араторе (45). 1:1 – Циганков (90+4)

    «Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Кадар, Кендзьора (Цитаїшвілі, 65), де Пена, Циганков, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Бєсєдін. Тренер – Олексій Михайличенко.
    «Лугано»: да Коста, Яо, Обексер, Сулмоні, Дапрела, Куштодіо, Гвідотті (Вессеі, 55), Ловрич, Араторе, Дальмонте (Марич, 65), Холендер. Тренер – Мауріціо Якобаккі.
    Попередження: Гвідотті (17), Обексер (67)
    Суддя: А. Агаєв (Азербайджан) 

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    Надважливий з турнірної точки зору поєдинок для киян розгортався за традиційним уже для таких випадків сценарієм. Господарі намагалися багато атакувати, однак якогось суттєвого зиску з того не мали.

    Традиційно втратили господарі кілька найреальніших нагод відкрити рахунок. А на останніх секундах першого тайму отримали м'яч у свої ворота. Захист залишив без нагляду Араторе, який впритул розстріляв ворота, скориставшись подачею з флангу.

    У другому таймі кияни традиційно безуспішно намагалися пробити захист суперника.

    Забити все ж вдалося. Вже у компенсований час Циганков ефектно підкрутив м'яч у ворота.

    Втім одразу після поновлення гри арбітр дав свисток про кінець матчу. У підсумку «Динамо» фінішувало третім у групі та завершило виступи в єврокубках.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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