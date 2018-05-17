«Олександрія» вирішила не продовжувати орендну угоду із захисником

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Гліб Бухал

Гліб Бухал залишить олександрійський колектив уже у травні

ФК «Олександрія» не буде продовжувати оренду та викуповувати права на захисника Гліба Бухала, що належить «Львову».

Про це стверджує FootBoom з посиланням на достовірні джерела.

22-річний центрбек тільки взимку поповнив ряди клубу Прем'єр-ліги, встиг провести за команду Володимира Шарана сім матчів, у яких відзначився одним голом.

Однак, зваживши всі «за» та «проти», керівництво олександрійського клубу прийняло рішення не продовжувати співпрацю з футболістом.

Окрім «Львова» й «Олександрії», Гліб Бухал захищав кольори київського «Арсеналу».

Також футболіст виступав за студентську збірну України на Літній Універсіаді 2017 року у Тайбеї.

Тоді «синьо-жовті» вийшли з групи, здолавши у вирішальному матчі команду Аргентини. Але у чвертьфіналі українці поступилися Мексиці, а Бухал відіграв увесь матч.