«Олександрія» втратила двох гравців перед матчем з «Шахтарем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Шаран

У команді Шарана виникли кадрові проблеми

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран розповів про втрати команди та підготовку до матчу з «Шахтарем».

Захисник Павло Пашаєв та хавбек Євген Протасов не допоможуть клубу у матчі проти Шахтаря.

«Пашаєв і Протасов – серйозні втрати для нас. Хотіли будувати свою гру по-іншому. Тепер будемо думати про те, як протистояти такій швидкій команді, як «Шахтар», - заявив він.

«Завдання на сезон – потрапити до першої шістки. Висновки будемо робити потім. Зараз потрібно виходити і працювати», – додав Шаран.

Поєдинок між «Олександрією» та «Шахтарем« відбудеться 15 вересня, початок о 14:00.

Джерело: Футбол 24