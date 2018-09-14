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    «Олександрія» втратила двох гравців перед матчем з «Шахтарем»

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    Володимир Шаран - «Олександрія» втратила двох гравців перед матчем з «Шахтарем»
    Володимир Шаран

    У команді Шарана виникли кадрові проблеми

    Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран розповів про втрати команди та підготовку до матчу з «Шахтарем».

    Захисник Павло Пашаєв та хавбек Євген Протасов не допоможуть клубу у матчі проти Шахтаря.

    «Пашаєв і Протасов – серйозні втрати для нас. Хотіли будувати свою гру по-іншому. Тепер будемо думати про те, як протистояти такій швидкій команді, як «Шахтар», - заявив він.

    «Завдання на сезон – потрапити до першої шістки. Висновки будемо робити потім. Зараз потрібно виходити і працювати», – додав Шаран.

    Поєдинок між «Олександрією» та «Шахтарем« відбудеться 15 вересня, початок о 14:00.

    Джерело: Футбол 24

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