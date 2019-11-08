Олімпійська чемпіонка з України може стартувати на першому етапі Кубка IBU



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Юлія Джима пробиватиметься на Кубок світу окремо від решти українських збірниць Фото із соцмереж

Юлія Джима наразі рухається синхронно зі збірною Словенії

Українська біатлоністка Юлія Джима може стартувати на першому етапі майбутнього Кубка IBU.

Залежно від успішності Юлії на першому етапі Кубка IBU в норвезькому Шушенi буде прийматися рішення про її участь у першому етапі Кубка світу.

«Юля Джима 2 листопада прилетіла в Україну. Тут вона пробуде чотири дні, після чого відправиться в Поклюку, де до 25 листопада буде проводити збір зі словенською командою (особистим тренером Юлії є її коханий, головний тренер збірної Словенії Урош Велепець – прим.). Далі, якщо словенці братимуть участь в першому етапі Кубка IBU в Шушенi, то Юля переїде з ними, і буде там стартувати в спринті», - наводить XSPORT слова державного тренера збірної України Євгена Колупаєва.

«Якщо гонка складеться вдало, Джима переїде на Кубок світу. Якщо ж словенці не поїдуть в Шушен, то буде певне коригування по пересуванню Юлі на Кубок світу».

Минулий сезон Джима завершила з двома медалями: золотою в індивідуальній гонці в Поклюці і бронзовою в естафеті на чемпіонаті світу.

Перший етап Кубка світу стартує в Естерсунді (Швеція) 1 грудня.