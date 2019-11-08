Президент Федерації біатлону України пояснив, чому не допоміг хворій на рак спортсменці
Володимир Бринзак підкреслив, що завжди допомагає біатлоністам
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію з біатлоністкою Мар’яною Брикайло. Вчора стало відомо, що у спортсменки був діагностований рак, а сама Мар’яна повідомила, що їй не пропонували допомоги з Федерації біатлону України.
Очільник Федерації Володимир Бринзак прокоментував ситуацію в Facebook.
«Звичайно, у всьому винен Бринзак, коли випадково дізнаєшся інформацію з Фейсбука, що на операцію біатлоністці Литвиненко з Чернігова збирають кошти і дзвониш, і фінансуєш, - почав здалека Володимир Михайлович. - Про Тисєєву також з Фейсбуку, і знову все робиш, щоб у неї не було проблем. Зараз оплатили 15 тисяч гривень за операцію молодої спортсменки Велігорської, і так весь час», — написав функціонер.
«Стосовно Мар’яни, то я спитав у тренера юніорської збірної Кравченка, що з Брикайло. Він відповів, що вона закінчила і поїхала працювати в Чехію. Більше ніхто нічого не говорив — ні вона, ні особисті тренери, ні Тернопільська федерація. Я ще спитав, чому не здала декілька пар лиж для молоді, які купляла Федерація. Мені відповіли, що вона продала їх і здавати не буде. Хоч ми з усіма домовлялися, що, хто закінчує займатися біатлоном, лижі передає для молоді».
«Спортсмени на контракті в штатній команді Міністерства молоді та спорту і учбово-тренувальні збори та участь у змаганнях — це заходи Міністерства, і Міністерство повинне страхувати спортсменів, які отримують травми і хвороби під час професійної діяльності. Я вже багато разів звертав на це увагу чиновників, та це питання так і не вирішене не тільки в біатлоні. І, звичайно, я винен, що травмуються, хворіють, не мають медичних страховок, не забезпечені житлом, не будуються бази і що заміж не можуть вийти. Навіть не знаю, що буде наступне, в чому я ще винен».
«А федерація разом з Сумською обласною радою тим часом купила будинок Ані Кривонос, квартиру Юлії Журавок, я особисто профінансував ремонт бази в Чернігові на 2,5 мільйона гривень. Та то таке, напевне треба більше піаритися», - ображено говорить пан Бринзак. І не згадує, що в національній жіночій збірній Україні відразу шість із 13-ти спортсменок натуралізовані росіянки і білоруска.