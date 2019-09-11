Оприлюднено інформацію про стан госпіталізованого Шумахера



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Міхаель Шумахер Твіттер

Легендарний семиразовий чемпіон Формули-1 лікується в Парижі

Французьке видання Le Parisien оприлюднило інформацію про стан семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, який перебуває на лікуванні в паризькій клініці Жоржа Помпіду.

Джерела в клініці підтвердили присутність в ній легендарного гонщика та стверджують, що той притомний.

Також повідомляється, що Шумахера відвідав президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Жан Тодт, який очолював команду «Феррарі» за часів виступів Міхаеля.

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Шумахера напередодні доправили з Женеви до Парижа, де йому мають зробити операцію з пересадки стовбурових клітин.

Гонщик тяжко травмувався в грудні 2013 року, коли розбився під час катання на гірськолижному курорті.