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    Основний нападаючий «Шахтаря» перейде в італійський клуб

    • Сьогодні, 13:59
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    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

    В клуб аргентинець перейде на правах вільного агента

    Нападаючий «Шахтаря» Факундо Феррейра підпише контракт з «Бенфікою».

    Про це повідомляє Noticiasaominuto.com з посиланням на друковану версію A Bola.

    Вже на наступному тижні 27-річний футболіст, за інформацією джерела, прибуде в Лісабон для підписання угоди.

    В «Бенфіку» аргентинець перейде на правах вільного агента, так як угода з донецькою командою закінчується цього літа.

    При цьому «орли» заплатять Феррейрі 5 мільйонів євро премії за підписання контракту, а його оклад становитиме 2,5 мільйона за сезон.

    Днями італійські ЗМІ повідомляли про готовність «Фіорентини» підписати форварда, а також про інтерес до нього з боку «Наполі».

    У поточному сезоні Факундо Феррейра забив вже 30 голів в 39 матчах, що більше, ніж його сумарна результативність в «Шахтарі» за три попередні сезони.

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