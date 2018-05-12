Основний нападаючий «Шахтаря» перейде в італійський клуб
- Сьогодні, 13:59
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В клуб аргентинець перейде на правах вільного агента
Нападаючий «Шахтаря» Факундо Феррейра підпише контракт з «Бенфікою».
Про це повідомляє Noticiasaominuto.com з посиланням на друковану версію A Bola.
Вже на наступному тижні 27-річний футболіст, за інформацією джерела, прибуде в Лісабон для підписання угоди.
В «Бенфіку» аргентинець перейде на правах вільного агента, так як угода з донецькою командою закінчується цього літа.
При цьому «орли» заплатять Феррейрі 5 мільйонів євро премії за підписання контракту, а його оклад становитиме 2,5 мільйона за сезон.
Днями італійські ЗМІ повідомляли про готовність «Фіорентини» підписати форварда, а також про інтерес до нього з боку «Наполі».
У поточному сезоні Факундо Феррейра забив вже 30 голів в 39 матчах, що більше, ніж його сумарна результативність в «Шахтарі» за три попередні сезони.