Основний нападаючий «Шахтаря» перейде в італійський клуб

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Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

В клуб аргентинець перейде на правах вільного агента

Нападаючий «Шахтаря» Факундо Феррейра підпише контракт з «Бенфікою».

Про це повідомляє Noticiasaominuto.com з посиланням на друковану версію A Bola.

Вже на наступному тижні 27-річний футболіст, за інформацією джерела, прибуде в Лісабон для підписання угоди.

В «Бенфіку» аргентинець перейде на правах вільного агента, так як угода з донецькою командою закінчується цього літа.

При цьому «орли» заплатять Феррейрі 5 мільйонів євро премії за підписання контракту, а його оклад становитиме 2,5 мільйона за сезон.

Днями італійські ЗМІ повідомляли про готовність «Фіорентини» підписати форварда, а також про інтерес до нього з боку «Наполі».

У поточному сезоні Факундо Феррейра забив вже 30 голів в 39 матчах, що більше, ніж його сумарна результативність в «Шахтарі» за три попередні сезони.