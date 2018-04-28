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    Основний воротар «Маріуполя» навряд чи зіграє проти «Динамо»

    Голкіпер пропустив п'ять останніх матчів маріупольської команди
    Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич повідомив, що основний голкіпер Рустам Худжамов навряд чи допоможе команді в наступній грі проти «Динамо» в 30-му турі УПЛ. За словами наставника приазовців, він розраховує на досвідченого голкіпера в матчі проти «Ворскли» в 31-му турі. А ось на наступному тижні
    • Вчора, 16:07
    • Розсилка
    Рустам Худжамов. Фото: ФК Маріуполь
    Рустам Худжамов. Фото: ФК Маріуполь

    Голкіпер пропустив п'ять останніх матчів маріупольської команди

    Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич повідомив, що основний голкіпер Рустам Худжамов навряд чи допоможе команді в наступній грі проти «Динамо» в 30-му турі УПЛ.

    За словами наставника приазовців, він розраховує на досвідченого голкіпера в матчі проти «Ворскли» в 31-му турі. А ось на наступному тижні участь Худжамова виглядає малоймовірною.

    «Худжамов тільки підходить до загальної групи. Ми, звичайно, розраховуємо на нього вже найближчим часом і впевнені, що, з огляду на досвід Рустама і його рівень професіоналізму, ця травма не позначиться на його грі. Але до матчу з «Динамо» він навряд чи встигне відновитися. А ось в поєдинку з «Ворсклою» ми на нього розраховуємо », - цитує слова Бабича Футбол 1.

    Голкіпер пропустив п'ять останніх матчів маріупольської команди. Лише в матчі з «Вересом» (2:0) «Маріуполю» вдалося зберегти свої ворота сухими.

    У нинішньому сезоні 35-річний воротар провів 24 поєдинки у всіх турнірах.

    З причини відсутності Худжамова, місце в рамці воріт зайняв Євген Гальчук.

    Поєдинок «Динамо» - «Маріуполь» відбудеться 4 травня в 30-му турі української Прем'єр-ліги.

    Джерело: sportarena.com

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