ПАОК Шахова та АЕК Чигринського одержали перемогу в останньому турі чемпіонату
- Сьогодні, 11:08
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Розсилка
Дмитро Чигринський з напарниками. Фото: ФК АЕК
АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство
В 30 турі чемпіонату Греції ПАОК та АЕК зуміли здобути перемогу.
ПАОК в останньому турі чемпіонату приймав «Платаніас». Українець Євген Шахов вийшов у стартовому складі ПАОКа та був замінений на 75-й хвилині матчу.
Господарі забили 2 гола ще до 15-ої хвилини, а наприкінці матчу Прийович оформив дубль та довів рахунок до розгромного.
ПАОК із 64 очками в активі завершив чемпіонат на 2 місці, «Платаніас» із 10 очками вибуває у нижчий дивізіон.
АЕК грав на виїзді проти «Смірніса». Завдяки голу Араухо на 34-й хвилині АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство.
Чемпіонат Греції
30-ий тур
ПАОК – «Платаніас» – 3:0
Голи: Пелкас(6), Прийович(15, 90+3)
«Смірніс» – АЕК – 0:1
Гол: Араухо(84)
Джерело: Футбол 24