ПАОК Шахова та АЕК Чигринського одержали перемогу в останньому турі чемпіонату

АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство

В 30 турі чемпіонату Греції ПАОК та АЕК зуміли здобути перемогу. ПАОК в останньому турі чемпіонату приймав «Платаніас». Українець Євген Шахов вийшов у стартовому складі ПАОКа та був замінений на 75-й хвилині матчу. Господарі забили 2 гола ще до 15-ої хвилини, а наприкінці матчу Прийович оформив дубль та довів рахунок до розгромного.