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    ПАОК Шахова та АЕК Чигринського одержали перемогу в останньому турі чемпіонату

    АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство
    В 30 турі чемпіонату Греції ПАОК та АЕК зуміли здобути перемогу. ПАОК в останньому турі чемпіонату приймав «Платаніас». Українець Євген Шахов вийшов у стартовому складі ПАОКа та був замінений на 75-й хвилині матчу. Господарі забили 2 гола ще до 15-ої хвилини, а наприкінці матчу Прийович оформив дубль та довів рахунок до розгромного.
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    Дмитро Чигринський з напарниками. Фото: ФК АЕК
    Дмитро Чигринський з напарниками. Фото: ФК АЕК

    АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство

    В 30 турі чемпіонату Греції ПАОК та АЕК зуміли здобути перемогу.

    ПАОК в останньому турі чемпіонату приймав «Платаніас». Українець Євген Шахов вийшов у стартовому складі ПАОКа та був замінений на 75-й хвилині матчу.

    Господарі забили 2 гола ще до 15-ої хвилини, а наприкінці матчу Прийович оформив дубль та довів рахунок до розгромного.

    ПАОК із 64 очками в активі завершив чемпіонат на 2 місці, «Платаніас» із 10 очками вибуває у нижчий дивізіон.

    АЕК грав на виїзді проти «Смірніса». Завдяки голу Араухо на 34-й хвилині АЕК здобув перемогу та підтвердив чемпіонство.

    Чемпіонат Греції

    30-ий тур

    ПАОК – «Платаніас» – 3:0

    Голи: Пелкас(6), Прийович(15, 90+3)

    «Смірніс» – АЕК – 0:1

    Гол: Араухо(84)

    Джерело: Футбол 24

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