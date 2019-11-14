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    Як Гайтана у вишиванці підіймала дух запоріжців гімном перед матчем збірної України (відео)

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    Гайтана підняла бойовий дух українців - Як Гайтана у вишиванці підіймала дух запоріжців гімном перед матчем збірної України (відео)
    Гайтана підняла бойовий дух українців
    Скрін-шот

    Шкода тільки, що українці за звичкою заповнили стадіон хвилини до 20-ї

    Сьогодні, 14 листопада, в Запоріжжі збірна України з футболу перемогла в товариському матчі з рахунком 1:0 естонців. Переможний гол у компенсований арбітром час ударом зі штрафного забив Роман Безус.

    Перед матчем національний славень виконувала співачка Гайтана.

    17 листопада збірна України завершить відбірну кампанію Євро-2020 матчем у Белграді проти сербів. Турнірного значення ця гра для команди Шевченка не матиме, оскільки наша команда забезпечила собі перше місце достроково.

    Збірна України Роман Безус
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