Як Гайтана у вишиванці підіймала дух запоріжців гімном перед матчем збірної України (відео)



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Гайтана підняла бойовий дух українців Скрін-шот

Шкода тільки, що українці за звичкою заповнили стадіон хвилини до 20-ї

Сьогодні, 14 листопада, в Запоріжжі збірна України з футболу перемогла в товариському матчі з рахунком 1:0 естонців. Переможний гол у компенсований арбітром час ударом зі штрафного забив Роман Безус.

Перед матчем національний славень виконувала співачка Гайтана.

17 листопада збірна України завершить відбірну кампанію Євро-2020 матчем у Белграді проти сербів. Турнірного значення ця гра для команди Шевченка не матиме, оскільки наша команда забезпечила собі перше місце достроково.