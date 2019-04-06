Павло Журавльов розповів про жертви заради перемоги на чемпіонаті світу (відео)



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Павло Журавльов iSport.ua

Український кікбоксер з Криму 2016 року став чемпіоном світу за версією FFC

Павло Журавльов – один із найвідоміших кікбоксерів України, чемпіон світу з кікбоксингу за версією FFC. Він домігся всесвітньої слави, попри труднощі та перепони. Йому не раз доводилося робити складний вибір у житті. І завжди цей шлях опинявся правильним, інформує UA.TV.

У світі спорту українського кікбоксера знають за грізним прізвиськом Кайман. Саме із цим нікнеймом він домігся своїх найвищих результатів.

Родом Павло Журавльов з міста Саки. У свій вид спорту він прийшов не відразу. Займався футболом, карате. А через деякий час захоплення східними єдиноборствами переросло в заняття кікбоксингом.

Після першого виступу на змаганнях Павло Журавльов вирішив, що цей вид спорту – не його, і він не буде більше продовжувати ним займатися.

“Я був дуже добре підготовлений технічно, знав усі удари, – згадує спортсмен. – Але мене дискваліфікували”.

Попри обраний вид спорту, характер у Павла зовсім неагресивний.

“Я не знаю, як ударити людину, і в житті такого не зроблю, – каже він. – Коли я одягаю рукавички на рингу – це інше. Тут зовсім інші правила. Люди, які бачать мене на рингу, потім не можуть повірити, що в житті я зовсім інший”.

Після дискваліфікації невдачі переслідували Павла. Тоді він сказав собі: “Якщо не виграю, то йду зі спорту”. І переміг.

Кікбоксинг став для Павла Журавльова сенсом життя.

“Займатися мене ніхто не примушував. Я сам просив батьків, щоб вони дозволяли ходити на тренування. Паралельно відвідував музичну школу”, – розповідає Павло Журавльов.

Після закінчення школи він вирішив стати військовим. Переїхав до Севастополя, де вступив до військового інституту. Але й про спорт не забував. У 2003 році спортсмен узяв “бронзу” на Чемпіонаті світу з тайського боксу.

Життя спортсмена й офіцера ВМС України йшло спокійно та без проблем до 2014 року, поки не почалася окупація Криму. Тоді Павло Журавльов проходив службу в академії ім. Нахімова у Севастополі.

Рішення покинути Севастополь і переїхати на материкову Україну було прийнято Павлом та його сім’єю одноголосно. І в правильності свого рішення ніхто з них не сумнівався.

Через рік після переїзду в Одесу Павло у званні капітана-лейтенанта покинув службу на флоті й зосередився на спортивній кар’єрі. У 2016-му став чемпіоном світу з кікбоксингу за версією FFC.

Коли у спортсмена запитують, що йому допомагало йти до поставленої мети, він говорить: “Я ніколи не пропускав тренування і завжди займався трохи більше від інших. Знаю, якщо дам слабинку собі сьогодні, то з часом прийду в нікуди”.

Сьогодні заняття на рингу Павло Журавльов поєднує з тренерською діяльністю. До спорту планує залучати не тільки юних хлопців, а й їхніх батьків.

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