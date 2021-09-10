Мессі побив рекорд Пеле по голам за латиноамериканську збірну

Капітан збірної Аргентини зробив хет-трик у матчі з Болівією

34-річний зоряний форвард збірної Аргентини і французького «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі зробив хет-трик у матчі 10-го туру групової стадії відбору до ЧС-2022 зі збірною Болівії (3:0) і став рекордсменом за кількістю голів за національні команди Латинської Америки. Він перевершив досягнення легендарного Пеле.

Тепер на рахунку Мессі 79 голів у складі збірної Аргентини, а у відомого бразильського футболіста – на два менше (77).

Мессі провів 153-й матч за збірну Аргентини. Крім 78 голів, на його рахунку також 52 результативні передачі. Для того, щоб підкорити позначку в 77 забитих м'ячів, Пеле потрібно було провести 91 зустріч.

Раніше математик вирахував ідеального футболіста в історії, і це – не Мессі.

Тим часом Пеле переніс операцію з видалення пухлини.