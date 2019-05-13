Перед фіналом Ліги чемпіонів Салах попросив фанів «Ліверпуля» привезти «Енфілд» в Мадрид



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Зірковий нападник «Ліверпуля» розраховує на допомогу вболівальників у головному матчі сезону

Єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах в соціальній мережі підвів попередні підсумки сезону і звернувся до вболівальників напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у вирішальній зустрічі 1 червня в Мадриді «Ліверпуль» зіграє проти «Тоттенхем Хотспур».

«Змішані почуття. Але сезон ще не закінчений. Хочу сказати спасибі партнерам по команді, тренерам і фанатам. Фани, будь ласка, привезіть «Енфілд» в Мадрид», - написав форвард в Twitter.

Нагадаємо, що «Ліверпуль» на одне очко відстав від «Манчестер Сіті», який завоював титул чемпіона англійської Прем'єр-ліги. «Ліверпуль» встановив новий рекорд за кількістю очок у команди, яка не стала чемпіоном. Колишнє досягнення належало «Реалу», який в сезоні-2009/10 зайняв друге місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 96 очок. Тоді «Королівський клуб» поступився титулом «Барселоні» (99).

Джерело: Чемпионат.com