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    Перед фіналом Ліги чемпіонів Салах попросив фанів «Ліверпуля» привезти «Енфілд» в Мадрид

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    Перед фіналом Ліги чемпіонів Салах попросив фанів «Ліверпуля» привезти «Енфілд» в Мадрид

    Зірковий нападник «Ліверпуля» розраховує на допомогу вболівальників у головному матчі сезону

    Єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах в соціальній мережі підвів попередні підсумки сезону і звернувся до вболівальників напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, у вирішальній зустрічі 1 червня в Мадриді «Ліверпуль» зіграє проти «Тоттенхем Хотспур».

    «Змішані почуття. Але сезон ще не закінчений. Хочу сказати спасибі партнерам по команді, тренерам і фанатам. Фани, будь ласка, привезіть «Енфілд» в Мадрид», - написав форвард в Twitter.

    Нагадаємо, що «Ліверпуль» на одне очко відстав від «Манчестер Сіті», який завоював титул чемпіона англійської Прем'єр-ліги. «Ліверпуль» встановив новий рекорд за кількістю очок у команди, яка не стала чемпіоном. Колишнє досягнення належало «Реалу», який в сезоні-2009/10 зайняв друге місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 96 очок. Тоді «Королівський клуб» поступився титулом «Барселоні» (99).

    Джерело: Чемпионат.com

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