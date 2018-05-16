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    Перший оновлений клубний Чемпіонат світу пройде в 2021 році

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    У ньому візьмуть участь 24 клуби

    ФІФА планує провести перший розіграш оновленого чемпіонату світу серед клубів вже в 2021 році.

    Турнір пройде влітку, з 10 по 28 червня.

    Швидше за все, його прийме Китай в якості практики перед заявкою на звичайний Чемпіонат світу.

    У ньому візьмуть участь 24 клуби, які будуть поділені на 8 груп по 3 команди.

    Команди будуть відібрані шляхом запрошення від ФІФА, а не на основі спортивних досягнень.

    На перший розіграш вирішено запросити найтитулованіші клуби. Але в майбутньому ФІФА планує відбирати на клубний турнір по спортивним досягненням.

    У цьому турнірі візьмуть участь 12 клубів з Європи, 3 - з Південної Америки, по 2 - з Північної Америки, Африки та Азії.

    Ще одна команда буде обрана після матчу плей-офф між кращою командою Океанії і 4-м клубом Південної Америки.

    Список команд з Європи, які будуть запрошені на перший Чемпіонат світу серед клубів:

    Іспанія: «Реал», «Барселона».

    Англія: «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед».

    Італія: «Ювентус», «Інтер», «Мілан».

    Німеччина: «Баварія».

    Франція: «ПСЖ».

    Нідерланди: «Аякс».

    Ще два клуби будуть обрані з таких: «Манчестер Сіті», «Челсі», «Атлетико», «Порту», «Бенфіка», «Боруссія» Дортмунд.

    Джерело: ua.tribuna.com

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