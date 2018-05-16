Перший оновлений клубний Чемпіонат світу пройде в 2021 році

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У ньому візьмуть участь 24 клуби

ФІФА планує провести перший розіграш оновленого чемпіонату світу серед клубів вже в 2021 році.

Турнір пройде влітку, з 10 по 28 червня.

Швидше за все, його прийме Китай в якості практики перед заявкою на звичайний Чемпіонат світу.

У ньому візьмуть участь 24 клуби, які будуть поділені на 8 груп по 3 команди.

Команди будуть відібрані шляхом запрошення від ФІФА, а не на основі спортивних досягнень.

На перший розіграш вирішено запросити найтитулованіші клуби. Але в майбутньому ФІФА планує відбирати на клубний турнір по спортивним досягненням.

У цьому турнірі візьмуть участь 12 клубів з Європи, 3 - з Південної Америки, по 2 - з Північної Америки, Африки та Азії.

Ще одна команда буде обрана після матчу плей-офф між кращою командою Океанії і 4-м клубом Південної Америки.

Список команд з Європи, які будуть запрошені на перший Чемпіонат світу серед клубів:

Іспанія: «Реал», «Барселона».

Англія: «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед».

Італія: «Ювентус», «Інтер», «Мілан».

Німеччина: «Баварія».

Франція: «ПСЖ».

Нідерланди: «Аякс».

Ще два клуби будуть обрані з таких: «Манчестер Сіті», «Челсі», «Атлетико», «Порту», «Бенфіка», «Боруссія» Дортмунд.

Джерело: ua.tribuna.com