Перший оновлений клубний Чемпіонат світу пройде в 2021 році
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У ньому візьмуть участь 24 клуби
ФІФА планує провести перший розіграш оновленого чемпіонату світу серед клубів вже в 2021 році.
Турнір пройде влітку, з 10 по 28 червня.
Швидше за все, його прийме Китай в якості практики перед заявкою на звичайний Чемпіонат світу.
У ньому візьмуть участь 24 клуби, які будуть поділені на 8 груп по 3 команди.
Команди будуть відібрані шляхом запрошення від ФІФА, а не на основі спортивних досягнень.
На перший розіграш вирішено запросити найтитулованіші клуби. Але в майбутньому ФІФА планує відбирати на клубний турнір по спортивним досягненням.
У цьому турнірі візьмуть участь 12 клубів з Європи, 3 - з Південної Америки, по 2 - з Північної Америки, Африки та Азії.
Ще одна команда буде обрана після матчу плей-офф між кращою командою Океанії і 4-м клубом Південної Америки.
Список команд з Європи, які будуть запрошені на перший Чемпіонат світу серед клубів:
Іспанія: «Реал», «Барселона».
Англія: «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед».
Італія: «Ювентус», «Інтер», «Мілан».
Німеччина: «Баварія».
Франція: «ПСЖ».
Нідерланди: «Аякс».
Ще два клуби будуть обрані з таких: «Манчестер Сіті», «Челсі», «Атлетико», «Порту», «Бенфіка», «Боруссія» Дортмунд.
Джерело: ua.tribuna.com