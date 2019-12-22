Підручний фінішував у третьому десятку мас-старту в Ансі



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Дмитро Підручний Твіттер

Наш біатлоніст упав на першому колі дистанції

Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 23-м у мас-старті на етапі Кубка світу в Ансі.

Наш біатлоніст упав на першому колі дистанції, коли його обходив австрієць Фелікс Ляйтнер. У підсумку Дмитро втратив 50 секунд через проблеми з кріпленням після падіння.

Після двох чистих стрільб українець піднявся на 17-те місце. Однак припустився по промаху на третій та четвертій стрільбах, що відкинуло його за другий десяток.

Переміг у гонці норвежець Йоганнес Бьо - 41:36,3 (1 промах). Другим з 42-секундним відставанням фінішував француз Емільєн Жаклен. Третім дістався фінішу норвежець Тарьє Бьо - +51.8 (1).

Уже після фінішу Підручний зізнався, що після падіння вже було важко зібратися. Сам він задоволений фізичними кондиціями, але має попрацювати над стрільбою.