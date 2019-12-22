  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підручний фінішував у третьому десятку мас-старту в Ансі

    • Розсилка
    Дмитро Підручний - Підручний фінішував у третьому десятку мас-старту в Ансі
    Дмитро Підручний
    Твіттер

    Наш біатлоніст упав на першому колі дистанції

    Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 23-м у мас-старті на етапі Кубка світу в Ансі.

    Наш біатлоніст упав на першому колі дистанції, коли його обходив австрієць Фелікс Ляйтнер. У підсумку Дмитро втратив 50 секунд через проблеми з кріпленням після падіння.

    Після двох чистих стрільб українець піднявся на 17-те місце. Однак припустився по промаху на третій та четвертій стрільбах, що відкинуло його за другий десяток.

     Читайте також: Капітан «Шахтаря» залишить команду

    Переміг у гонці норвежець Йоганнес Бьо - 41:36,3 (1 промах). Другим з 42-секундним відставанням фінішував француз Емільєн Жаклен. Третім дістався фінішу норвежець Тарьє Бьо - +51.8 (1).

    Уже після фінішу Підручний зізнався, що після падіння вже було важко зібратися. Сам він задоволений фізичними кондиціями, але має попрацювати над стрільбою.

    біатлон Кубок світу Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ