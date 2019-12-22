Капітан «Шахтаря» залишить команду



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Бразильський півзахисник Тайсон не бажає продовжувати угоду з «гірниками»

Капітан донецького «Шахтаря», бразильський півзахисник Тайсон не бажає продовжувати угоду з «гірниками». Про це повідомляють бразильські ЗМІ.

«Не буду наразі говорити про повернення в «Інтернасьональ». Якщо не перейду, то сам буду винен. У мене залишився рік угоди з «Шахтарем» і я не буду її продовжувати. Єдина бразильська команда, за яку гратиму – «Інтернасьональ». Якщо президент клубу захоче, то я підпишу попередню угоду», - передає слова Тайсона Zonamista.

Тайсон перейшов до «Шахтаря» на початку 2013 року з харківського «Металіста» за 20 мільйонів євро. На батьківщині в Бразилії він виступав за «Інтернасьональ».

Раніше ЗМІ повідомляли, що останнього літа футболіст хотів залишити «Шахтар» та перейти до одного з італійських клубів, однак керівництво «гірників» не погодилося продати півзахисника. Згодом Тайсон опинився під час матчу чемпіонату України проти «Динамо» в епіцентрі так званого расистського скандалу, одразу заявивши, що не може надалі залишатися в Україні.