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    Капітан «Шахтаря» залишить команду

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    Тайсон&nbsp; - Капітан «Шахтаря» залишить команду
    Тайсон 
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    Бразильський півзахисник Тайсон не бажає продовжувати угоду з «гірниками»

    Капітан донецького «Шахтаря», бразильський півзахисник Тайсон не бажає продовжувати угоду з «гірниками». Про це повідомляють бразильські ЗМІ.

    «Не буду наразі говорити про повернення в «Інтернасьональ». Якщо не перейду, то сам буду винен. У мене залишився рік угоди з «Шахтарем» і я не буду її продовжувати. Єдина бразильська команда, за яку гратиму – «Інтернасьональ». Якщо президент клубу захоче, то я підпишу попередню угоду», - передає слова Тайсона Zonamista.

    Тайсон перейшов до «Шахтаря» на початку 2013 року з харківського «Металіста» за 20 мільйонів євро. На батьківщині в Бразилії він виступав за «Інтернасьональ».

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    Раніше ЗМІ повідомляли, що останнього літа футболіст хотів залишити «Шахтар» та перейти до одного з італійських клубів, однак керівництво «гірників» не погодилося продати півзахисника. Згодом Тайсон опинився під час матчу чемпіонату України проти «Динамо» в епіцентрі так званого расистського скандалу, одразу заявивши, що не може надалі залишатися в Україні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тайсон
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