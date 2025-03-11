Підсумки ігрового дня в чемпіонаті України з футболу

«Динамо» втратило важливі очки у грі з «Зорею»

«Динамо» не зуміло обіграти «Зорю», а «Шахтар» – «Карпати»

Сьогодні, 11 березня, відбулися чотири стартові поєдинки 21-го туру чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Динамо» не зуміло обіграти «Зорю», а «Шахтар» – «Карпати». Такими результатами конкурентів скористалася «Олександрія», яка розгромила «Оболонь». Відзначимо й упевнену перемогу «Вереса» над «Поліссям».

Сьогодні на поле виходили футболісти, викликані Сергієм Ребровим на березневі поєдинки збірної України: в «Олександрії» – Калюжний (гольовий пас, жовта картка, замінений на 61-й хвилині), у «Динамо» – Шапаренко (жовта картка, замінений на 86-й хвилині), Буяльський (гольовий пас), Ярмоленко (жовта картка, замінений на 46-й хвилині), Ванат (гол), у «Полісся» – Михайліченко, Гуцуляк, Назаренко (вийшов на заміну на 58-й хвилині), у «Карпат» – Сич (жовта картка), у «Шахтаря» – Різник, Матвієнко (жовта картка), Конопля, Бондар, Судаков, Назарина (замінений на 65-й хвилині).

Українська Премʼєр-Ліга. 21 тур

«Олександрія» – «Оболонь» – 4:0 (3:0)

Голи: Філіппов (13, 44), Безерра (16), Тео Ндіка (90).

«Динамо» – «Зоря» – 2:2 (1:2)

Голи: Ванат (5), Пономаренко (72) – Будківський (2), Джордан (9).

«Верес» – «Полісся» – 5:1 (2:1)

Голи: Степанюк (13, 45), Дахновський (56), Гайдучик (65), Шевченко (88) — Батіста (33).

«Карпати» – «Шахтар» – 0:0

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).