Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)

29-річний Шастал забив свій диво-гол на початку другого тайму

Сьогодні, 7 березня, «Лівий Берег» у 20-му турі чемпіонату України з футболу з рахунком 2:0 переміг «Верес». Як повідомляє «Главком», у цьому поєдинку форвард господарів Дмитро Шастал забив фантастичний гол ударом із центру поля.

29-річний Шастал забив свій диво-гол на початку другого тайму.

Кіпер «Вереса» Андрій Кожухар вийшов із воріт і віддав неточну передачу на партнера по команді у центрі поля. М’яч перехопив Шастал і відразу пробити по воротах. Кожухар в цей момент вже не міг чимось допомогти своїй команді.

Нагадаємо, «Шахтар» перед грою з «Кривбасом» у чемпіонаті України ушанував пам’ять загиблих героїв України.

Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у символічних футболках, присвячених тим, хто віддав життя за нашу країну. На них – рядок з вірша воїна та поета Максима Кривцова (Далі), який загинув на фронті: «Коли мене запитають що таке війна я відповім – імена…»

Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм. Серед них загиблі ультрас «Шахтаря», родичі футболістів і персоналу, працівники клубу.

«Шахтар» – «Кривбас» 1:1 (0:0)

Голи: Артем Бондаренко (66) – Глейкер Мендоса (57)

Нагадаємо, у рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу.

«Біло-сині» зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».

Як повідомлялося, воротар «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін здійснив потрійний сейв у грі з «Барселоною» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 12 хвилині гри Анатолій спершу парирував удар Дані Ольмо, а потім добивання від Роберта Левандовського. Після спроби Ламіна Ямала все ж вразити ворота «Бенфіки» Трубін забрав м'яч до рук.