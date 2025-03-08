«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал

У країні-агресорі Вендел грає з 2020 року

Півзахисник «Зеніту» Вендел став жертвою расизму під час матчу чемпіонату Росії

Головний тренер російської команди «Зеніт» Сергій Семак розповів, що гравець клубу Вендел став жертвою расистської поведінки вболівальників та одного з гравців команди «Факел» у грі чемпіонату РФ. Про це повідомляє «Главком».

Півзахисник «Зеніту» отримав червону картку на 74-й хвилині матчу з «Факелом» – він показував середній палець уболівальникам суперника.

«Вилучення Вендела затьмарило враження про матч. Не лише вилучення. Сподіваюся, будуть санкції щодо тих людей, які так поводяться і дозволяють собі на расовому ґрунті ображати гравців з іншим кольором шкіри, обзивати макакою гравця. Сподіваюся, таких уболівальників усуватимуть довічно. Те саме хочу сказати про одного гравця суперника, який зображував макаку. Сподіваюся, ми надамо відео. Дивно, що цей момент залишився поза увагою судді. Треба поводитись гідно», – сказав Семак після гри.

Варто зазначити, що в країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року. За цей час він зіграв у складі «Зеніту» понад 100 матчів.

Нагадаємо, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості.

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.